Российская фигуристка Евгения Медведева пропустит второй этап Кубка России.

«Мы до последнего надеялись, вчера она была на обследовании у врачей, обострилась у нее старая травма спины, поэтому она не примет участия в турнире и ложится на дополнительное обследование в клинику. Федерация желает скорейшего выздоровления спортсменке», – цитирует директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана РИА «Новости». Боли в спине появились у спортсменки еще на контрольных прокатах сборной в середине сентября.

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  • Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 она выиграла два серебра.
  • После Игр Евгения перешла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, но осенью 2020-го вернулась в группу Этери.

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