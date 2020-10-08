«Мы до последнего надеялись, вчера она была на обследовании у врачей, обострилась у нее старая травма спины, поэтому она не примет участия в турнире и ложится на дополнительное обследование в клинику. Федерация желает скорейшего выздоровления спортсменке», – цитирует директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана РИА «Новости». Боли в спине появились у спортсменки еще на контрольных прокатах сборной в середине сентября.