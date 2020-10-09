Фигурное катание

«Это произошло месяц назад. На улице я подвернула ногу вбок и почувствовала резкую боль, которая вскоре стихла, и я смогла ходить, но остался небольшой отек. Мы решили, что это было растяжение и не пошли к врачу, а я продолжила тренироваться. Пила обезболивающее, так как нога в каком-то положении болела. Так и работала. В один из дней я больно упала на ногу, и мы решили сделать рентген. Врач сказал, что это был перелом, но он уже сросся.