Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова продолжила тренировки, несмотря на тяжелую травму – спортсменка сломала ногу, но не обратила внимания на повреждение.
«Это произошло месяц назад. На улице я подвернула ногу вбок и почувствовала резкую боль, которая вскоре стихла, и я смогла ходить, но остался небольшой отек. Мы решили, что это было растяжение и не пошли к врачу, а я продолжила тренироваться. Пила обезболивающее, так как нога в каком-то положении болела. Так и работала. В один из дней я больно упала на ногу, и мы решили сделать рентген. Врач сказал, что это был перелом, но он уже сросся.
Сейчас я чувствую, что в ноге все еще иногда потягивает. Поэтому решили не выступать на этапе Кубка России в Москве. Но я тренируются и делаю все процедуры. Думаю, время вылечит. Я заявлена на соревнования в Петербурге, которые пройдут 13-16 октября. Если все будет хорошо, то выступлю там», – цитирует 18-летнюю Нугуманову Sport24.
- Спортсменка тренируется у Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына.
- Нугуманова пропустит второй этап Кубка России 10-13 октября.