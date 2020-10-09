Фигуристка Алина Загитова поставила на место хейтера в инстаграме, назвавшего ее «толстушкой».

Спортсменка примеряется к работе на телевидении – с недавнего времени она ведет «Ледниковый период» на Первом канале, а 9 октября пришла в студию передачи «Доброе утро». После съемок Загитова выложила фотографию, пожелав подписчикам «отличного дня и хорошего настроения». Один из фолловеров не оценил пожелание и оставил злой комментарий: «Толстушка».

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«Надеюсь, вам стало легче от этого комментария», – элегантно отшила хейтера Алина.

  • Загитова не выступала на предсезонных контрольных прокатах сборной в сентябре и не заявлялась на этапы Кубка России нового сезона.
  • В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке спортивной карьеры. Сейчас она ведет шоу «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным.

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