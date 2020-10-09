Спортсменка примеряется к работе на телевидении – с недавнего времени она ведет «Ледниковый период» на Первом канале, а 9 октября пришла в студию передачи «Доброе утро». После съемок Загитова выложила фотографию, пожелав подписчикам «отличного дня и хорошего настроения». Один из фолловеров не оценил пожелание и оставил злой комментарий: «Толстушка».