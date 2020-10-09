Спортсменка должна была принять участие во втором этапе Кубка России, но не смогла выйти на лед – вместо прокатов она отправилась на медицинское обследование из-за проблем со спиной. «Не знаю, доброе или нет. Но утро точно», – написала девушка в сторис.