Российская фигуристка Евгения Медведева выложила в инстаграм видео из больничной палаты.
Спортсменка должна была принять участие во втором этапе Кубка России, но не смогла выйти на лед – вместо прокатов она отправилась на медицинское обследование из-за проблем со спиной. «Не знаю, доброе или нет. Но утро точно», – написала девушка в сторис.
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- Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 она выиграла два серебра.
- После Игр Евгения перешла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, но осенью 2020-го вернулась в группу Этери.
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