В Москве проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию. В женской короткой программе случилась странность – Александра Трусова впервые на официальных стартах исполнила тройной аксель, хоть и приземлила его с ошибкой. Спортсменка, недавно сменившая группу Этери Тутберидзе на академию Евгения Плющенко, заняла только третье место. Она уступила двум юниоркам из «Хрустального» Камиле Валиевой и Дарье Усачевой, причем победительнице Трусова проиграла почти 10 баллов.

Камила Валиева набрала 85,10 балла (самый сложный элемент программы – двойной аксель), что всего на 0,35 меньше мирового рекорда Косторной. Занявшая второе место Усачева получила 80,39 балла за прокат, по компонентам идентичный программе Константиновой. Станислава получила на целых 13 поинтов меньше, зато взорвала «Мегаспорт» – странности судейства были настолько очевидны, что после оглашения оценок стадион загудел. В конце дня прокатов с трибун слышались выкрики: «Судейство позорище!»

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Александра Трусова Фото: Getty Images

Причину таких странностей трудно определить, но есть варианты. Кубок России в отсутствие международных стартов можно считать главным турниром в фигурке на старте сезона, и, возможно, судьи просто решили привлечь к ивенту немного больше внимания. Еще одна теория лежит на поверхности и кажется правдоподобной, хотя в нее не очень-то хочется верить – у тренера Трусовой Евгения Плющенко, несмотря на все успехи в качестве спортсмена, не самая авторитетная репутация в этой тусовке. Вполне вероятно, что накрутка баллов ученицам Тутберидзе – просто способ поставить его на место.

Сам Плющенко более чем согласен. «Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперед, боролась до конца! Завтра новый день и новый старт! Поборемся! А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает!», – импульсивно прокомментировал выступление ученицы Евгений в публикации, закончив прозрачным намеком.

Есть и полярное мнение. Коллега Плющенко Александр Жулин считает, что все по делу. «Все по делу. Какие оценки поставили, такие они и есть. А баллы Трусовой мне не кажутся странными. Может быть, вы видите это странным, но я думаю, что все правильно и поставили по делу», – цитирует экс-фигуриста Sport24.

11 октября фигуристки продолжат разборки, если «Мегаспорт» не прикроют за нарушение противоковидных ограничений. У Трусовой есть возможность восстановить справедливость в произвольной программе, но у «Хрустального» в любом случае появилось несколько свежих хейтеров.

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