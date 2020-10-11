Американский спортивный журналист Джеки Вонг, пишущий о фигурном катании, удивлен судейством короткой программы женщин на втором этапе Кубка России в Москве.
«Забавно, когда одна фигуристка показывает заметные улучшения, а ее компоненты остаются прежними, а другая остается на том же очень высоком уровне катания, но ее компоненты увеличиваются на 10 процентов по сравнению с прошлым сезоном», – написал Вонг в твиттере, под первой спортсменкой имея в виду Александру Трусову, под второй – одну из юниорок Этери Тутберидзе: либо Камилу Валиеву, либо Дарью Усачеву.
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- Валиева выиграла короткую программу, Усачева – вторая, Трусова – третья.
- Александра с помаркой исполнила тройной аксель и уступила конкуренткам с более простым контентом.
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