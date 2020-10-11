«Забавно, когда одна фигуристка показывает заметные улучшения, а ее компоненты остаются прежними, а другая остается на том же очень высоком уровне катания, но ее компоненты увеличиваются на 10 процентов по сравнению с прошлым сезоном», – написал Вонг в твиттере, под первой спортсменкой имея в виду Александру Трусову, под второй – одну из юниорок Этери Тутберидзе: либо Камилу Валиеву, либо Дарью Усачеву.