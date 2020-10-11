Александра Трусова, представляющая академию Евгения Плющенко, стала победительницей второго этапа Кубка России по фигурному катанию, несмотря на третье место после короткой программы. Этап соревнований прошел в Москве.

16-летняя Трусова набрала 240,59 балла в произвольной программе, опередив ученицу Этери Тутберидзе Камилу Валиеву, выигравшую короткую программу в субботу. Тройку призеров замкнула еще одна ученица Этери, Дарья Усачева.

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  • Трусова – бронзовый призер чемпионата Европы-2020, бронзовый призер финала Гран-при (2019), бронзовый призер чемпионата России-2020.
  • Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко в мае 2020 года.

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