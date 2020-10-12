Судейские скандалы – неотъемлемая часть спорта, которая иногда оборачивается великой трагедией для целых стран. Нормально не желать арбитрам ничего хорошего, когда они засуживают гимнаста Алексея Немова на Олимпиаде в Афинах, болельщикам «Челси» в кошмарах снится Том Хеннинг Эвребё, а футбольная сборная Ирландии не попала на ЧМ-2010, потому что рефери не заметил руку Тьерри Анри в эпизоде с решающим голом.

Вышеперечисленное – бессмертный дискурс «все против наших», и без него спорт стал бы не жестким соперничеством, а благородным раскланиванием. Но беспощадная русская фигурка превзошла даже это, а времена, когда Евгения Плющенко «засудили» на Олимпиаде в Ванкувере, кажутся благословенными. На Кубке России фигурное катание обошлось без вмешательства иностранных судей, на которых можно все свалить, и скатилась до уровня российского футбола, где «Спартак» жалуется на судейство в матчах с «Зенитом» и наоборот. Вот на лед выходит одна девушка, которую все очень любят, делает все идеально и получает очень высокие баллы. А вот другая – ее тоже обожают, ее имя вписано в Книгу рекордов Гиннеса, и она первой исполнила несколько четверных прыжков. Она тоже демонстрирует великолепный прокат, но получает на 10 баллов меньше.

Фигурное катание Тренер академии Плющенко: «Готовим Трусову к пяти четверным прыжкам» 14 ЧАСОВ НАЗАД

Фанаты фигурного катания обычно упражняются в оскорблениях онлайн, а на соревнования ходят те болельщики, которые переживают за своих любимцев, а не настроены против остальных. На втором этапе Кубка России в «Мегаспорте» трибуны были едины и свистели при выставлении оценок лидерам, а потом повторили обструкцию на следующий день, когда судейскую бригаду представляли перед произвольной программой. То и дело слышались отдельные выкрики: «Позор!», «Судите честно»!

Что произошло?

За промежуточное лидерство боролись Александра Трусова, в межсезонье перешедшая от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, и Камила Валиева с Дарьей Усачевой – юниорки из группы Этери, которым по регламенту можно выступать на Кубке России наравне со взрослыми. Сначала выступила Саша – это был ее первый соревновательный прокат при Плющенко. Трусова удивила в хорошем смысле – во-первых, пошла на тройной аксель и впервые в прокате приземлила его. Правда, в степ-аут. Во-вторых, Александра отошла от образа девушки-воина и раскрылась с лиричной стороны, а также заметно улучшила скольжение. Ей поставили 75,77 балла – показалось, что маловато, но вдруг судейская бригада в этот раз крайне строга?

Затем на лед вышла Дарья – 14-летняя фигуристка, ни разу не выступавшая на взрослых стартах. Усачева сделала двойной аксель и остальной стандартный для девушек контент, но получила за первый старт на взрослом уровне 80,39 балла: три из них – бонусы за вращения (действуют только на некоторых внутренних соревнованиях, включая Кубок России). Стало удивительно – показалось, что Валиеву тогда подтянут как минимум к мировому рекорду Алены Косторной.

Так и произошло – Камила с аналогичным Усачевой контентом (тройной флип, дупель, каскад тройной лутц-тройной тулуп) получила 85,10 балла – конечно же, с максимальным учетом бонусов. Зато в протоколе у Трусовой обнаружилось неясное ребро на флипе и ошибка во вращении.

Трусову засудили?

Нельзя сказать, что Александре поставили мало баллов, но ее отсудили не на всероссийском уровне, где лидерам традиционно ставят больше, а на международном, причем в том случае, когда попалась чересчур строгая требовательная бригада. Глупо спорить с тем, что она действительно не сделала базовую позицию во вращении, а на флипе можно увидеть неясное ребро. Тогда 75,77 балла – неплохой результат для рабочего проката, но по традиции лучшим из лучших подобные ошибки на зубцовых прыжках прощают.

Вопрос нужно рассматривать с другой стороны – не засудили ли Трусову, а не завысили ли оценки Валиевой и Усачевой, действующим юниоркам, которые впервые вышли соревноваться со взрослыми. Пока все выглядит так, что Саше и ее новому тренеру показывают: высокие лояльные оценки ставят только одному тренерскому штабу, и это не вы – это штаб Этери Тутберидзе.

Немного цифр:

результат Валиевой без трискеля – 85,10 , мировой рекорд Косторной с трикселем – 85,45 ;

, мировой рекорд Косторной с трикселем – ; Валиева за первый взрослый прокат получила 85,10 , лидер группы Тутберидзе Щербакова на этапе в Сызрани с риттбергерным каскадом – 82,13 ;

, лидер группы Тутберидзе Щербакова на этапе в Сызрани с риттбергерным каскадом – ; Трусова с приземленным трикселем получила 75,77 балла, ее бест при Тутберидзе (с дупелем) – 74,95 ;

балла, ее бест при Тутберидзе (с дупелем) – ; Валиева получила за технику 47,90 балла, победитель мужской короткой Евгений Семененко, прыгнувший четверной сальхов и тройной аксель – 45,03 ;

балла, победитель мужской короткой Евгений Семененко, прыгнувший четверной сальхов и тройной аксель – ; Загитова набрала на первом взрослом старте 74,26 балла (ЧР-2017) – с риттбергерным каскадом и всеми прыжковыми во второй половине.

Чем все закончилось?

В произвольной программе Трусова переломила ход событий в свою пользу – из трех четверных прыжков она чисто выехала два (плюс падение с риттбергерного каскада), Валиева – один из двух (плюс падение с тройного). Усачева элементами ультра-си не владеет – чисто исполнив программу с тройными, она устроилась на третьем месте.

После короткой 14-летняя Камила не могла не отреагировать на бэкграунд вокруг ее выступления – и переволновалась в произволке. Самое главное, что девочки не виноваты – ни она, ни Даша Усачева: они усердно готовятся к соревнованиям и слушают указания тренеров. Судьи и ФФКР кинули их в разборки взрослых и в войну Тутберидзе против Плющенко, сделав разменными монетами.

Русская фигурка определенно свернула не туда, когда юниоркам Тутберидзе с девичьим контентом стали ставить больше, чем мужчинами с четверными прыжками.

Другие тексты Валерии Кукалевой про фигурное катание:

Фигурное катание Трусова выиграла второй этап КР, Валиева – вторая 17 ЧАСОВ НАЗАД