Дмитрий Михайлов, который работает тренером в академии Евгения Плющенко, прокомментировал победу Александры Трусовой на втором этапе Кубка России.
«Мы готовились, много с Сашей занимались скольжением, прыжковой частью. Обидно сегодня за лутц-риттбергер, так как на тренировках он выполняется безошибочно. Сегодня вышло недоразумение, можно даже так сказать. Прокатом в целом довольны. Разберем его, а после того, как Саша день выдохнет, снова приступим к тренировкам. Будем улучшать программу, что-то добавим, что-то изменим.
Будем пробовать усиливать контент по мере поступления. Мы готовим ее физическую форму к исполнению пяти четверных. Как будет готова, сразу же добавим. О сроках говорить некорректно хотя бы даже в связи с обстановкой в мире. Мы первые, а баллы – это баллы», – цитирует Михайлова «Р-Спорт».
- Второе место на втором этапе КР в Москве заняла ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, третье – еще одна ученица Этери, Дарья Усачева.
- Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко в мае 2020 года.