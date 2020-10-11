«Мы готовились, много с Сашей занимались скольжением, прыжковой частью. Обидно сегодня за лутц-риттбергер, так как на тренировках он выполняется безошибочно. Сегодня вышло недоразумение, можно даже так сказать. Прокатом в целом довольны. Разберем его, а после того, как Саша день выдохнет, снова приступим к тренировкам. Будем улучшать программу, что-то добавим, что-то изменим.