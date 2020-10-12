По словам бывшей супруги Дмитрия Тарасова, после двух месяцев тренировок у нее на ноге появилась новая косточка, которой до этого не было, а на мизинце выросла большая мозоль. «Вот с такой болью я выступаю каждый день», – резюмировала Бузова.