Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая участвует в шоу Первого канала «Ледниковый период», показала последствия ежедневных тренировок на льду.
По словам бывшей супруги Дмитрия Тарасова, после двух месяцев тренировок у нее на ноге появилась новая косточка, которой до этого не было, а на мизинце выросла большая мозоль. «Вот с такой болью я выступаю каждый день», – резюмировала Бузова.
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- В новом сезоне шоу «Ледниковый период» ведут Алексей Ягудин и олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова.
- Продюсеры также рассматривали на роль ведущей кандидатуру Евгении Медведевой.
- В «Ледниковом периоде» Бузова катается в паре с олимпийским чемпионом 2014 года по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым.
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