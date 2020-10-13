Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о победе Александры Трусовой на втором этапе Кубка России.
«Камила Валиева должна в этом возрасте уже выдерживать груз ответственности в любых обстоятельствах. Тем более, она татарка. Что касается слов Плющенко и Рудковской по судейству по итогам короткой программы, то даже обсуждать эти персоны не хочу. Скажу только, что Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно.
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Саша катается на мастерстве, которое заложила еще Этери Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чем не прибавила и считаю, что и не прибавит», – цитирует Лайшева ТНВ.
- Трусова заняла первое место на втором этапе КР в Москве, Валиева – второе.
- Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко в мае 2020 года.
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