«Камила Валиева должна в этом возрасте уже выдерживать груз ответственности в любых обстоятельствах. Тем более, она татарка. Что касается слов Плющенко и Рудковской по судейству по итогам короткой программы, то даже обсуждать эти персоны не хочу. Скажу только, что Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно.