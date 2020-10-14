«Нет, на пенсию пока не собираюсь. Плющенко так сказал? Это невоспитанный человек просто. Лучше бы вообще ничего в ответ не говорить, с дураком смысла нет переписываться. Но что он сделал как тренер? Никого не воспитал, только украл Трусову и Косторную у нашего тренера, который работает у меня.

Я своего тренера должен защитить? И не только Этери, а всех детей нашей школы, которые встречали с соревнований и провожали ту же Трусову. А он взял и сломал всю систему. И еще неизвестно, что у Плющенко там получится. Он еще никого не натренировал, а уже выступает. Сначала натренируй кого-нибудь, а потом открывай рот. У нас 500 олимпийских чемпионов, и все берут пример с них, но это не значит, что все они тренируют. Тренировать может и кандидат в мастера спорта и делать это лучше, чем какой-то олимпийский чемпион, которому это не дано», – цитирует Лайшева ТНВ.