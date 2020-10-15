Двукратной чемпионке мира и Европы россиянке Евгении Медведевой диагностировали защемление нерва между двух позвонков в спине, пока она может обойтись без хирургического вмешательства. Об этом ТАСС сообщили два независимых друг от друга источника.

«У Медведевой проблема с позвоночником, у нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства. Врачи делают все возможное по полному восстановлению функций спины, – сказал один из собеседников агентства. – Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию, закачивают спину. Врачи надеются, что все эти меры приведут к полному выздоровлению, если нет, будут приняты более серьезные меры нехирургического характера».

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Сообщается также, что 20-летняя фигуристка вернется на лед в четверг, 15 октября.

«Четкие сроки восстановления пока неизвестны, она еще проходит лечение, – сказал собеседник ТАСС. – Но уже сегодня она проведет первую тренировку. Медведева готовится к предстоящим стартам».

Медведева пропустила первый и второй этапы Кубка России по состоянию здоровья.

Евгения в сентябре вернулась к тренеру Этери Тутберидзе после двух лет работы с канадским специалистом Брайаном Орсером.

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