Российская фигуристка Александра Трусова, которая в 2020 году перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, освоила новый четверной прыжок.

16-летняя спортсменка выложила в инстаграме видео, на котором она приземляет четверной риттбергер.

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Ранее директор «Самбо-70» Ренат Лайшев обвинил Плющенко, что под его руководством Трусова не прибавила, этап Кубка России выиграла за счет багажа Тутберидзе.

Трусова – первая фигуристка, которая исполнила четверные лутц, тулуп и флип в соревнованиях под эгидой ISU.

Александра – двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер взрослого чемпионата Европы.

Фигурное катание Трусову засудили на Кубке России. Все из-за войны Тутберидзе и Плющенко 12/10/2020 В 11:02