Российская фигуристка Александра Трусова, которая в 2020 году перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, освоила новый четверной прыжок.
16-летняя спортсменка выложила в инстаграме видео, на котором она приземляет четверной риттбергер.
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Ранее директор «Самбо-70» Ренат Лайшев обвинил Плющенко, что под его руководством Трусова не прибавила, этап Кубка России выиграла за счет багажа Тутберидзе.
- Трусова – первая фигуристка, которая исполнила четверные лутц, тулуп и флип в соревнованиях под эгидой ISU.
- Александра – двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер взрослого чемпионата Европы.
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