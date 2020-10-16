Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал переписку супруги Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой. А еще экс-спортсмен оценил прошедший этап Кубка России и снова затронул тему противостояния с группой Этери Тутберидзе.

Про Загитову

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– Что касается Алины, то Яна действительно общается с ней давно, и они переписываются. Алина действительно собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал. Это действительно так. Яна ей писала в этот раз, потому что у нас есть шоу. Там не было написано «иди тренироваться у нас». Мы владельцы наших шоу, пока она не в спорте, решили сделать предложение.

Про спортсменок Тутберидзе

– Благосклонны ли судьи к группе Этери Тутберидзе? Очень, я бы даже сказал. Но будем менять это. Я не хотел бы пока вдаваться в подробности, все еще впереди, у нас жизнь долгая. Пока остановимся на этом. Я не хочу даже вдаваться в эту историю, я знаю, в чем дело, и все это прекрасно понимают. Но я думаю, что меня все услышали.

Александра Трусова Фото: Getty Images

Нельзя судить одну и закрывать глаза на ребра, на какие-то погрешности, а другому, наоборот, тыкать этим. Саше не прощали. Саша накатала на второе место (в короткой программе – прим. Eurosport), но никак не на третье. Я понимаю, что была сделана подушка безопасности на произвольную программу, но не удалось.

Мы общались со штабом Тутберидзе, да. Она сейчас, как и я, инвестирует огромные деньги в наши школы, в спорт и помогает спортсменам со спонсорами. И вот мы говорили – не надо выдумывать некоторые вещи, прекратите. Мы были за мир. Но мира у нас с Этери не получилось. Ее больше устраивает война.

О судействе на Кубке России

– Я недоволен оценками в короткой программе всех трех девочек (Трусовой, Валиевой и Усачевой – прим. Eurosport). В 14 лет нельзя ставить десятки за компоненты. Это юниорское катание, и как бы красиво они ни катались, какие бы ни были прекрасные линии и вращения, это не десять. Куда им расти дальше? Некоторые судьи со мной уже согласились, тренеры, в руководстве федерации – что это было несколько неправильно.

10 баллов Валиевой – это невозможно. Понимаю, судьи хотели создать подушку безопасности на произвольную программу. Я знаю этих судей, даже знаю, где они бывают и кого они подкатывают. Но не хочется вдаваться в конкретику. Чего мы делаем из фигурного катания цирк? Специально подогреваем противостояние. Может, все произошедшее – какая-то договорная история со стороны некоторых людей. Тогда зачем? Давайте все поймем, что пришло время справедливости. Нужно относиться ко всем одинаково. У меня был предметный разговор, думаю, что меня услышали, – рассказал Плющенко в интервью РИА «Новости» и «СЭ».

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