Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая вступилась за юных фигуристок перед критиками.

– Через год и три месяца предстоят Олимпийские игры в Пекине. Кого вы видите в составе сборной России? Речь, естественно, о женском одиночном катании.

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– Очень сложный вопрос, не могу дать однозначного ответа. Круг претенденток очерчен ясно, но кто из них выстрелит, сказать заранее невозможно. Есть Трусова, Щербакова, Косторная, Валиева, Медведева. Мне очень хочется увидеть в Пекине Елизавету Туктамышеву – она очень долго и настойчиво идет к цели. Вопреки всему Лиза рвется вверх: то аксель прыгнет, то четверной тулуп. Аня Щербакова с каждым годом становится все красивее и красивее. Совершенно точно – стопроцентной гарантии нет ни у кого.

– Насколько корректно обсуждать выступления юных фигуристок, еще почти детей, разбирая в подробностях их костюмы, критикуя за ошибки?

– Поверьте, что люди, обсуждающие прически, цвета платьев и колготок, никакого отношения к фигурному катанию не имеют. Есть профессиональная составляющая – техника и артистизм. Соответствует ли образ мировому уровню, насколько чисто выполнена программа – вот о чем надо говорить, а не об отдельных деталях костюма. Здравая критика должна существовать, но в наши дни диванные интернет-эксперты стараются перещеголять самих себя. По степени неадекватности болельщиков фигурное катание в нашей стране уступает только футболу, – сказала Ирина в интервью Team Russia.

Слуцкая – двукратная чемпионка мира и первая в истории семикратная чемпионка Европы среди одиночниц.

У Ирины серебро Олимпиады-2002 в Солт-Лейке и бронза Турина-2006.

На последних двух Олимпийских играх золото брали русские фигуристки: Аделина Сотникова (2014) и Алина Загитова (2018).

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