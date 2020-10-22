16-летняя спортсменка выпустит произведение на платформе издательства «Бомбора». В книге фигуристка, ее родители и тренеры расскажут подробности ее становления: про взросление в Рязани, переезд в Москву и работу с Этери Тутберидзе. Произведение будет называться «Девочка, победившая гравитацию».

«Перед вами первая официальная биография феноменальной российской спортсменки, а точнее хрупкой шестнадцатилетней девочки, перевернувшей мир современного фигурного катания. Саша установила несколько мировых рекордов и внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Имя этой фигуристки известно во всем мире.

Ворвавшись три года назад в мир фигурного катания, эта спортсменка из Рязани сделала невозможное – первой из женщин прыгнула прыжок в четыре оборота (ранее этим могли похвастаться только мужчины). Тем самым Саша подняла планку фигурного катания на недосягаемую высоту и вывела Россию в безоговорочные лидеры в этом виде спорта. Сейчас в арсенале Саши несколько видов прыжков в четыре оборота, а также сложнейший прыжок – аксель. И, возможно, это еще не предел», – приводит Sport24 аннотацию книги.