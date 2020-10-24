Очередной этап Кубка России по фигурному катанию снова полыхнул судейским скандалом. Нетрудно догадаться, что в борьбе одиночниц, а именно в противостоянии штаба Этери Тутберидзе с остальными группами, на этот раз – петербургской командой Алексея Мишина.

В Сочи «Хрустальный» представляли Анна Щербакова и Дарья Усачева, «Звездный лед» Мишина – Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анастасия Гулякова. На первое место по итогам короткой программы претендовали Туктамышева с тройным акселем и ученицы Тутберидзе без ультра-си, но с высочайшим качеством абсолютно всех элементов. Судьи снова не справились – как и две недели назад, когда Трусову с заведомо более сложным контентом упаковали под юниорок из «Самбо-70».

Фигурное катание Платья Туктамышевой к новым программам – шедевры 11/09/2020 В 14:10

Туктамышева поменяла платье по сравнению с контрольными прокатами, и образ для программы под музыку из балета «Спартак» заиграл еще ярче. Елизавете наконец-то удался аксель в три с половиной оборота – ее коронное оружие. Конкурентки вышли с привычным для себя контентом: Усачева выкатала программу ровно и почти безошибочно (единственная помарка – неясное ребро на лутце), Щербакова во второй половине проката споткнулась на каскаде тройной лутц-тройной риттбергер: второй прыжок получился лишь двойным, к тому же, некачественно приземленным.

Баллы распределились следующим образом:

Усачева – 78,41 (42,93 – техника, 35,48 – компоненты)

– 78,41 (42,93 – техника, 35,48 – компоненты) Щербакова – 77,47 (40,03 – техника, 37,44 – компоненты)

– 77,47 (40,03 – техника, 37,44 – компоненты) Туктамышева – 76,36 (42,60 – техника, 34,76 – компоненты)

Фанаты фигурного катания предсказуемо остались в ужасе от судейства – в соцсетях и на популярных форумах уже появляются сообщения с критикой арбитров. Болельщики жалеют, что этап в Сочи проходит без зрителей, и бригаду некому освистать, как это было в московском «Мегаспорте».

«Хах, цирк. Сейчас мне скажут, что Усачева офигенно катит (ничего, что поперек музыки) и заслуживает оценки за компы лучше, чем Нугуманова и Туктамышева. И прога супер. Ее ж ставил сам [Даниил Глейхенгауз]», – пишет один из пользователей твиттера.

«Судьи, горите в аду! Искренне ненавижу всю эту мразоту с Туткой», – более радикальное высказывание.

«То, что за короткую Туктамышева получила ниже Усачевой, это какое-то нечеловеческое свинство», – еще один юзер тоже не подбирал выражений.

А эти слова Лиза репостнула сама: «Мир, наверное, перевернется, если Лизавете хоть раз дадут те баллы, которые она заслуживает, а не вот эти вот нищенские? Чистую Туктамышеву с тройным акселем под юниорку и сдвоенный каскад от Щербаковой, ар ю ок там вообще? Я не знаю, где Лиза берет мотивацию в таких условиях, но спасибо, что берет». К публикации добавлен набравший популярность хэштег #СудитеЧестно.

На предыдущем этапе рассуждали, засудили ли Трусову в сравнении с ученицами Тутберидзе (юниорка Усачева тоже была на тех соревнованиях), теперь попытаемся ответить на более насущный вопрос.

Засудили ли Туктамышеву?

Дискурс прежний – несмотря на болельщицкие возмущения, нельзя ответить однозначное «да». Елизавете поставили приличные баллы за триксель (двойки и тройки в GOE) и дали бонусный балл, также ей отлично удалось первое вращение (четвертый уровень и высокие GOE) и тройной флип во второй половине программы.

Остальные элементы получились далеко не на максимум. В каскаде тройной лутц-тройной тулуп судьи увидели недокрут на втором прыжке (он там действительно был), два оставшихся вращения оценили на третий уровень, дорожку шагов – на второй. Низкие уровни – не ошибка, но способность не терять их на непрыжковых – важный признак фигуриста топ-класса.

Cтолько же Туктамышевой могли поставить на международных соревнованиях. К тому же, в штабе Мишина не скрывают, что основное внимание уделяется прыжкам – неудивительно, что вращения и дорожка не выкатаны на четвертый уровень. На втором этапе подряд проблема не в том, сколько поставили ученице Мишина или Плющенко, а в том, что фигуристки Тутберидзе получили слишком много.

Оценки Туктамышевой не противоречат здравому смыслу, но распределение мест – вполне. Как программа с тройным акселем, каскадом 3-3 и сольным тройным флипом может получить меньше, чем прокат с двойным акселем, сольным прыжком и каскадом 3-2? А как опытная 23-летняя Туктамышева может получить меньше компонентов, чем 14-летняя юниорка Усачева, которой на международке еще нельзя выступать по взрослым?

Лиза – то самое эталонное женское катание, по которому все заскучали, когда пришла эпоха ультра-си. Так почему судьи этого не замечают? В Сочи Туктамышева должна была выиграть короткую программу, пусть и с минимальным преимуществом.

Другие тексты Валерии Кукалевой про фигурное катание:

Фигурное катание 23-летняя Туктамышева рассказала о работе над четверными 06/09/2020 В 13:36