Щербакова заняла первое место на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию. Анна в сумме за два проката получила 239,91 балла (77,47 балла за короткую программу + 162,44 – за произвольную). Второе место заняла Дарья Усачева (225,19; 78,41 + 146,78), третьей стала Елизавета Туктамышева (213,26; 77,36 + 135,90).

Что касается Лизы, то она исполнила произвольную программу с ошибками. Туктамышева чисто исполнила тройной аксель, затем прыгнула каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип и тройной лутц – двойной аксель с секвенцией с помарками, ошиблась на акселе в каскаде двойной аксель – ойлер – тройной сальхов и сделала тройной лутц. Тройной риттбергер фигуристка выполнила с недокрутом.

Фигурное катание
Туктамышеву засудили в пользу учениц Тутберидзе. Лиза в шоке
ВЧЕРА В 16:49
  • Щербакова – серебряный призер чемпионата Европы 2020 года, серебряный призер финала серии Гран-при (2019) и двукратная чемпионка России (2019, 2020).
  • Анна одержала победу на первом этапе Кубке России в Сызрани.
  • 26 октября на соревнованиях в Сочи произвольную программу представят пары.

Туктамышеву засудили в пользу учениц Тутберидзе. Лиза в шоке

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