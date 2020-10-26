В середине октября таинственные источники в очередной раз подтвердили то, что давно очевидно – олимпийская чемпионка Алина Загитова пропустит сезон-2020/21. 18-летней фигуристки точно не будет на последних этапах Кубка России, на московском этапе Гран-при и на чемпионате России – следовательно, она не выступит на чемпионатах мира и Европы. Пауза в любом случае составит больше года – о приостановке соревновательной карьеры Алина заявила еще в декабре 2019-го.

Решение Загитовой абсолютно правильное: текущий сезон – полнейшее недоразумение. Серия Гран-при в национальном формате могла претендовать на что-то здравое, но старты в Канаде и Франции уже отменили, а этапы Кубка России среди одиночниц второй раз подряд оборачиваются судейским скандалом. Если бы Алина решила выступить на чемпионате России, ей наверняка сделали исключение и разрешили не проходить отбор. Но какой смысл ей, самой титулованной фигуристке страны, бороться за попадание на главные старты, если их с большой долей вероятности отменят?

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Алина Загитова Фото: Getty Images

«Несмотря на то, что я человек полный оптимизма, абсолютно уверен: не будет ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы. Конечно, будем надеяться до последнего. На ЧЕ по фигурному катанию со всей Европы будут слетаться спортсмены, тренеры, судьи. ЧМ – еще круче турнир. Не представляю, как в данной ситуации вести организацию. Посмотрим», – заявил Алексей Ягудин, комментируя прокаты на этапе в Сочи.

Текущий сезон нужен юниоркам Камиле Валиевой и Дарье Усачевой, которые не имеют взрослых титулов, бьются за судейскую лояльность и нарабатывают авторитет хотя бы среди российских арбитров – на этих девушек, особенно на Камилу, рассчитывает Этери Тутберидзе в олимпийском сезоне. Нужен Анне Щербаковой, чтобы доказать, что она тоже способна докатить до Олимпиады и не повторить участь Евгении Медведевой в Пхёнчхане. Нужен трансферным хедлайнерам Александре Трусовой, Алене Косторной и уже упоминавшейся Медведевой, чтобы приспособиться к новым тренерам – перед Олимпиадой будет поздно. Пожалуй, даже Елизавете Туктамышевой – классической спортсменке, которая в 23 года борется с соперницами младше почти на 10 лет.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

Зачем сезон-2020/21 Загитовой? Она уже собрала все возможные титулы, у нее нет незакрытых гештальтов. Быть действующей фигуристкой – тяжелая работа, особенно в штабе Тутберидзе, где принято работать с минимальным весом (Щербакова, которая съедает на ужин две креветки – мем, но со смыслом). Возвращение Алины в фигурное катание должно ознаменоваться целью, но в коронавирусный 2020-й цели слишком расплывчаты – фигуристке, у которой есть все, не стоит ради них входить в жесткий тренировочный режим строгих ограничений.

Загитова поступила на факультет журналистики, ведет «Ледниковый период». Кому-то проект кажется нафталиновым, и в нем действительно есть минусы (например, хронометраж почти на четыре часа), но вечер субботы – прайм-тайм, а значит, Алина повышает медийную узнаваемость и продолжает работу над монетизацией имени. И если не отходить от вечных сравнений с Медведевой, то Алину сейчас знает аудитория Первого, а Женю, которая выбрала спорт – именно поклонники соревновательной фигурки.

Что касается тренировок, то Загитова появляется в «Хрустальном» – недавно она промелькнула в репортаже о группе Тутберидзе. Алина поддерживает форму и не потеряла прыжки: в небольшом видеофрагменте исполнены тройные лутц и флип – чисто, с поднятыми руками. Сейчас она вряд ли в полную силу откатает соревновательную программу с риттберерным каскадом во второй половине, но старшие тройные прыжки – признак хороших кондиций даже в эпоху ультра-си.

7 ноября Алина выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет на арене ЦСКА в присутствии зрителей. Загитову бы тепло приветствовали даже без прыжков, как на шоу весной-2018 Медведеву, но у Евгении была травма. На шоу также приедет самый титулованный испанец и единственный в своем роде Хавьер Фернандес, двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а ведущими назначены Дмитрий Губерниев и коллектив «Бригада У» – еще одно подтверждение, что Загитова вращается в светских кругах, даже не соревнуясь.

У Алины есть шансы на Олимпиаду?

Думается, что Загитова вернулась бы ради участия в Олимпиаде, если очень захотела: при идеальных выступлениях авторитет позволит занять ей как минимум третье место на национальном отборе даже без четверных. Не стопроцентно – но с учетом определенных на тот момент условий такой вариант был бы возможен.

Ситуацию усложняет то, что на конец октября 2020-го неизвестны даже сроки Игр – например, летние еще не состоялись, и при коронавирусе нельзя загадывать более чем на неделю. Февраль-2022 – что-то слишком далекое и пока трудноосязаемое. Даже если все состоится в срок, сложно наверняка представить тройку, которая поедет на Олимпиаду. Не накроет ли пубертат Щербакову и Валиеву? Восстановится ли у Тутберидзе Медведева? Выучит ли ультра-си Усачева? Стабилизирует ли четверные Туктамышева? Загитова могла бы стать одной из них и побороться за путевку на вторые Игры, но только если они пройдут по изначальному плану. О плавающей цели мы уже говорили – она вряд ли того стоит.

А перенос игр на год вперед серьезно изменит ситуацию. Юных фигуристок Тутберидзе наверняка настигнет взросление, а следующая в конвейере, Софья Акатьева, опоздала с появлением на свет ровно на неделю. К февралю 2023-го ей уже будет 15, но 7 июля в свидетельстве о рождении позволит выйти во взрослые только через несколько месяцев – к сезону-2023/24. Тогда и могут замаячить долгожительницы – Медведева, Туктамышева. Загитова – очень вряд ли, но, опять же, если она захочет, то сделает для достижения цели максимум. Пока Алине нравится то, чем она занимается сейчас.

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