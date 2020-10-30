В официальном инстаграме академии «Ангелы Плющенко» появилось новое видео с тренировки, на котором Александра Трусова прыгает тройной аксель и дополняет его тройным тулупом. Фигуристка стала исполнять этот элемент после перехода от Тутберидзе к Плющенко.

Трусова впервые исполнила тройной аксель на соревнованиях в октябре 2020 года, прыгнув его в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Элемент был исполнен без чистого выезда, поэтому фигуристке не прибавили за него дополнительные баллы.

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Порадовал новыми элементами и Михаил Коляда, который этим летом перешел от тренера Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину. Фигурист исполнил на тренировке каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

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Кроме Трусовой, в академию Плющенко перешла Алена Косторная.

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