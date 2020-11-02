Весной-летом мир всколыхнула крупнейшая антирасисткая кампания. Все началось с Black Lives Matter и продолжается борьбой с притеснением не только темнокожих. Дошло до формальностей: американский футбольный клуб «Вашингтон Редскинс» убрал из названия отсылку к краснокожим – индейцам, коренному народу США. Хоккейный «Чикаго Блэкхокс» пока держится, а еще один необычный кейс – отказ от названия мороженого эскимо, которое отсылает к эскимосам.

Вскоре антирасизм добрался до фигурного катания – канадская федерация для внутреннего употребления переименовала шаги моухок и чоктау.

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«Skate Canada работает над повышением справедливости, разнообразия и вовлеченности в наш вид спорта. Мы начали выявлять элементы, требующие корректировки названий. Мы изменяем терминологию для шагов, которые ранее назывались моухок и чоктау. Это решение направлено на деколонизацию глоссария и соответствует нашей приверженности антирасизму.

Новые термины соответствуют следу, который остается на льду после выполнения этих шагов. Моухок будет называться «шаг C», чоктау – «шаг S», – говорится в официальном заявлении канадской федерации.

Что такое моухок и чоктау в фигурном катании?

За прыжками и вращениями о шагах в фигурке почти забыли: видеть и различать моухоки, чоктау, тройки, крюки и выкрюки (и это далеко не полный список) – удел избранных. Но именно шаги соединяют остальные элементы и делают из проката единое целое. Дорожка шагов обязательна в каждой программе, с помощью шагов фигурист заходит на прыжок, ими же может прикрыть неудачное приземление.

Моухок – шаг со сменой направления движения, в котором участвуют обе ноги. Обычно используется именно для смены направления движения или в дорожках шагов, но может служить и для захода на флип.

При чоктау дополнительно проходит смена ребра. Его используют в дорожках шагов и одиночники, и парники, и танцоры.

Чем провинились эти шаги?

Мохоки – племя североамериканских индейцев, которое в XVIII веке сражалось на стороне Франции против британских колонистов. Война закончилась поражением союзных войск. В 1990 году мохоки участвовали в Окском кризисе – индейцы поспорили с населением поселка Ока по поводу участка земли неподалеку от Квебека. В этот раз победили мохоки, и власти отдали территорию им.

Шаг получил похожее название, потому что в позапрошлом веке в Великобританию из Нью-Йорка приехал ансамбль мохоков, исполнявший воинские танцы. В ходе представления было показано движение, напоминавшее кораблик. «А ведь именно через кораблик проще всего развернуться на примитивных коньках с недостаточной кривизной лезвий», – говорится в англоязычном материале об истории фигурного катания.

Чокто проживали на юго-востоке – это современные штаты Луизиана, Миссисипи и Алабама. Они вели переговоры с европейскими колонизаторами, но до начала XX века подвергались дискриминации со стороны белого населения. Сейчас представители чокто проживают в Оклахоме и Миссисипи, язык и традиции сохранены.

В США и Канаде считается, что произносить слово «индейцы» неприлично – по аналогии со словом на букву «Н», которое оскорбит темнокожего. Правильный термин – первая нация, а наименования шагов в честь индейских племен – видимо, напоминание о дискриминации, с которой они сталкивались.

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