Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева наконец открыла магазин с собственным брендом под названием Empress wear – одежда от Императрицы.

«Я хочу, чтобы каждая девушка могла почувствовать свою уникальность. Чтобы девушки могли быть смелее и чувствовали поддержку, наслаждались комфортом и были в тренде. Одежда empress wear – это прежде всего качество, удобный крой и дизайн, который поможет произвести впечатление», – написала 23-летняя фигуристка

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Ассортимент – футболки, толстовки и спортивные штаны. Принта пока только два: первый – императрица и ее корона, второй – легендарный кантилевер из номера с раздеванием под Toxic.

Цены – чуть выше средних по рынку: футболки стоят под 2 тысячи рублей, худи и свишоты – в районе 4,5 тысяч. Для персональных фанатов Лизы это точно подъемные суммы.

У Медведевой тоже есть магазин. У кого лучше?

Магазин Елизаветы пока слишком молодой, чтобы сравнивать. У Евгении более широкий ассортимент – помимо одежды, там есть кружки, кошельки, чехлы для телефонов, мешки для сменки и многое другое, а еще – более низкие цены.

Также Медведева не забыла о поклонниках мужского пола, а ее сайт доступен не только на русском и английском, но и на японском. В любом случае обе фигуристки делают классные проекты – как для себя (работу на имя и бренд никто не отменял), так и для фанатов.

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