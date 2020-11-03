Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не будет дозаявляться на четвертый этап Кубка России, который пройдет в Казани 8-12 ноября.
«Медведева не будет выступать в Казани», – сообщил ТАСС источник в Федерации фигурного катания России (ФФККР).
Фигурное катание
Туктамышева открыла магазин мерча. Принт – тот самый номер с раздеванием
20-летняя фигуристка из-за травмы снялась с двух первых этапов национального Кубка, на которые была заявлена. По первоначальным требованиям от ФФККР спортсмен не может претендовать на участие в чемпионате России без выступления на двух этапах. Помимо Казани, остался московский этап 5-8 декабря.
- В сентябре Медведева вернулась в тренировочную группу Этери Тутберидзе.
- Она заявлена на московский этап Гран-при, который состоится 20-22 ноября.
Фигурное катание
Медведева избежала операции и возобновит тренировки 15 октября
Фигурное катание
Медведева показала печальное видео из больничной палаты