Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не будет дозаявляться на четвертый этап Кубка России, который пройдет в Казани 8-12 ноября.

20-летняя фигуристка из-за травмы снялась с двух первых этапов национального Кубка, на которые была заявлена. По первоначальным требованиям от ФФККР спортсмен не может претендовать на участие в чемпионате России без выступления на двух этапах. Помимо Казани, остался московский этап 5-8 декабря.