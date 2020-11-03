Казалось, что возможный перенос зимних Игр в Пекине на 2023 год серьезно ударит по Этери Тутберидзе и ее олимпийским амбициям. У Этери был план А: если Олимпиада проходит в срок, она при отборе располагает 15-летними Камилой Валиевой, Дарьей Усачевой и Майей Хромых, а страхует молодежь 17-летняя Анна Щербакова. Отчасти это напоминает предыдущую модель с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой в Пхёнчхане, но теперь исполнительницы более совершенны и практически в полном составе владеют прыжками ультра-си.

Потенциальный перенос на 2023-й из-за ковида путает расклады: Щербакова будет в том возрасте, в котором Тутберидзе уже не выводит на топ-уровень, а у Валиевой, Усачевой и Хромых запросто начнется пубертат. Камила даже сейчас не выглядит супер-худенькой, а в «Хрустальном» прыжковую технику ставят именно на минимальный вес. Еще одна маленькая звезда Этери, Софья Акатьева, не проходила бы на ОИ-2023 по возрасту – девочка, уже исполняющая тройной аксель и четверной тулуп, опоздала с рождением ровно на неделю.

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Софья Акатьева Фото: Getty Images

Проблема решилась на этапе Кубка России в Сочи: пока все были заняты борьбой Щербаковой и Туктамышевой, начавшиеся днем позже разборки юниорок ушли в тень. На юниорском льду победу оспаривали Аделия Петросян из группы Тутберидзе и Елизавета Берестовская из ЦСКА – звезда детского «Ледникового периода». Лиза владеет четверными прыжками, у Аделии – стандартный девичий контент даже без риттбергерного каскада.

Петросян выиграла короткую программу – Берестовская упала с тройного лутца и закономерно получила более низкие баллы. Но, как и всегда на Кубке России сезона-2020/21, удивили оценки Аделии: она получила 76,50 балла за дупель, тройной лутц и каскад с тройным флипом. Три балла – бонусы за вращения: ноу-хау российских внутренних турниров и легальный способ подтасовать необходимый результат.

Опять стоит заняться арифметикой: на своем этапе меньше получила Александра Трусова с приземленным в степ-аут тройным акселем (75,77), а первый взрослый (!) результат Загитовой на национальном уровне – 74,26. Но Петросян получила такие технические надбавки, будто она Юдзуру Ханю – судьи дали девочке большой-пребольшой аванс.

В произвольной программе Аделия снова прокатала упрощенный контент с одним лишь каскадом 3-3, а Лиза Берестовская прыгнула два четверных тулупа. Обоим суперсложным прыжкам поставили недокрут и по сумме двух программ отправили фигуристку из ЦСКА на второе место. Берестовской бонусов не дали, а без их учета у Петросян она бы довольно уверенно выиграла.

Предыдущие несколько лет любителей фигурки приучали, что счастье в техническом усложнении – но с победой Петросян и превосходством учениц Тутберидзе над тройными акселями Трусовой и Туктамышевой риторика изменилась. Кажется, главное – тренироваться в «Хрустальном», а остальное приложится.

Аделия Петросян родилась 5 июня 2007 года – в правильном полугодии. Если Олимпиаду перенесут на февраль 2023-го, ей будут полные 15 лет, и именно она станет главным оружием Этери Тутберидзе.

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