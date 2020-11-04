Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева возглавила рейтинг спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием среди россиян. Рейтинг был составлен исследовательским холдингом Romir.

В топ-10 также вошли тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов (смешанные боевые искусства), Артем Дзюба и Игорь Акинфеев (футбол), Александр Овечкин (хоккей), Мария Шарапова (теннис), Алина Загитова (фигурное катание) и Николай Валуев (бокс).

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Холдинг Romir занимается подсчетом индекса доверия граждан России к популярным персонам. Исследование проводится на базе скан-панели, ее респондентами являются 40 тысяч человек.

В опросе приняли участие россияне старше 14 лет, проживающие в городах с населением более 100 тысяч. Вопрос, который им задали, звучал так: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего». Варианты ответов не предлагались.

  • 25 ноября 2012 года Утяшева вышла замуж за шоумена Павла Волю, 14 мая 2013-го в Майами родила сына Роберта, 6 мая 2015-го – дочь Софию.

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