Олимпийская чемпионка Алина Загитова пришла в студию «Матч ТВ» и пообщалась с ведущими Дмитрием Губерниевым и Софьей Тартаковой. 18-летняя спортсменка попыталась ответить на неудобные вопросы – например, о возвращении в спорт и о Евгении Медведевой.

О возвращении в спорт

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«Посмотрим, увидим-посмотрим. Сейчас коронавирус, очень сложно. Отменяется очень много соревнований, многие соревнования под вопросом, это сложная ситуация для всего спорта. Будет ли мне сложно возвращаться в спорт? Всем будет сложно».

О Медведевой

«Я предпочитаю разговаривать только о себе, о своей жизни», – заявила Алина в ответ на вопрос, виделась ли она с Евгенией после ее возвращения в «Хрустальный» от Брайана Орсера.

О хейтерах

«Хорошо отношусь к хейтерам. Раньше много обращала внимания, переживала, но сейчас понимаю, что без этого никуда. Они есть у всех. Хейтеры для меня – стимул подняться еще выше. У меня построена крепость, и в нее пропускаются только близкие. Фанаты приезжают на каток, тратят на это свое время – для меня это очень важно».

Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.

В сентябре 2020-го Медведева ушла от канадского тренера Брайана Орсера и вернулась к Этери Тутберидзе.

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