Алина Загитова настолько сурова, что журналисты берут интервью у журналистов, которые берут интервью у Алины. Не шутка – после визита фигуристки в студию «Матч ТВ» к Дмитрию Губерниеву и Софьей Тартаковой, Sports.ru взял у Губерниева интервью об интервью с Загитовой.

«Нельзя исключать, что Алина действительно вернется. Будет интересно посмотреть, как она вернется в группу Плющенко. Рудковская найдет многомиллиардный контракт, они вместе с Тутберидзе сядут в кисс-энд-край – обниматься, плакать, петь гимн. А я буду брать у них огромные интервью вместе с Гном Гномычем.

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По ходу эфира мне писала Яна Рудковская: молодец, мы смотрим – поставила кучу сердечек и сказала, что Плющенко оценил на 6 по 5-балльной системе. И я Алине говорю: видишь, Рудковская смотрит. А Алина: не может такого быть, вы меня обманываете. Я показываю ей переписку – и Алина в ответ: ничего себе…

В этой ситуации я был обязан задать вопрос: может ли Алина представить себе возвращение в большой спорт под руководством Евгения Плющенко? Но я не задал, и теперь пользуюсь площадкой Sports.ru: Алина, если вы вернетесь – можете себе представить, что вернетесь под руководством Плющенко или кого-то из тренеров его команды?» – сказал Губерниев.

Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.

По слухам, в то же время Евгений Плющенко предлагал ей перейти от Этери Тутберидзе в его группу.

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