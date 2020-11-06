Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, почему приняла решение о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Были кое-какие проблемы. Такие спортсменки, как я, Анна (Щербакова) и Камила (Валиева), не могут тренироваться вместе с детьми 2010 года рождения. Им нужно объяснять, что старшие девочки не будут внимательны. Мои предложения не принимались. Так что я позвонила Сергею Александровичу Розанову, он сказал мне дважды подумать перед сменой тренеров, но он помог мне с переходом.

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Еще мне не нравилась программа, поставленная у Тутберидзе, о чем я не раз говорила. Мне очень нравится моя новая программа, она мне очень подходит, тексты песен соответствуют тому, что происходит в моей жизни. Сейчас я чувствую себя счастливой, довольной и готовой тренироваться для новых побед и целей», – заявила Косторная в интервью немецкому журналу Pirouette.

Об уходе Косторной к Плющенко стало известно 31 июля.

Ранее тем же маршрутом проследовала другая известная ученица Этери Тутберидзе – Александра Трусова.

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