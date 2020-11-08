В Москве состоялось ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание», на которым выступали некоторые сборники и специально приглашенный гость из Испании Хавьер Фернандес. Хедлайнером, конечно же, была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая не выходила на соревновательный лед с декабря, а в шоу не каталась с февраля. С тех пор о форме 18-летней фигуристки судили по обрывочным видео в соцсетях и устраивали холивары.

На московском шоу Загитова представила два номера в первом и втором отделении. Сначала она вышла на лед с Outro – показательной программой, которую уже катала в прошлом сезоне. Постановка посвящена Людмиле Шалашовой – маме хореографа Даниила Глейхенгауза, которая ушла из жизни.

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Прокат получился чувственным и зрелым, но всех, конечно, интересовали прыжки. Алина исполнила тройной лутц, затем приземлила тройной флип, но конек угодил в выбоину на льду (лед был не очень качественным – в похожей манере упал Михаил Коляда), и Загитова не удержалась на ногах. Затем был еще один лутц, исполненный с помаркой.

Вторая программа – абсолютно новая, поставленная Глейхенгаузом под «Нотр-Дам де Пари». Алина предстала в образе Эсмеральды и вышла в новом платье, а прыжки – лутц и флип – на этот раз были чистыми.

Глейхенгауз объяснил, что именно Outro и «Нотр-Дам» стали бы соревновательными программами, если бы Загитова решила идти в сезон.

«Вы их увидели сегодня. Это и были короткая и произвольная. Если надо было бы выступать. Для того, чтобы вернуться, нужно восстановить хотя бы все то, что она умела. Чисто прыгать пять тройных, каскады 3-3, плюс набрать физические кондиции для того, чтобы выкатывать этот набор во второй половине программы. Когда и если она это сделает, тогда можно будет уже говорить о возвращении», – заявил хореограф.

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