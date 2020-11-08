На четвертом этапе Кубка России в Казани завершилась короткая программа женщин, где нарисовалась не только привычная дуэль штабов Плющенко и Тутберидзе, но и локальное противостояние «Ангелов» – Александры Трусовой и Алены Косторной, которая впервые в сезоне и впервые при новом тренере выходила на соревновательный лед. «Хрустальный» представляла 14-летняя юниорка Майя Хромых.

Из тройки претенденток первой на лед вышла Трусова и снова пошла на тройной аксель – неудобный для себя прыжок, который на стартах пока не получался чисто. Очередная попытка тоже не стала максимально успешной – докрут, но обидный степ-аут. С другими прыжками Саша справилась и наконец получила четвертые уровни за вращения и дорожку шагов. Ей поставили 77,42 балла и обделили бонусными баллами.

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Косторная вышла следующей – с программой, которую уже показывала на контрольных прокатах, но в новом платье, а не в тренировочном костюме. Пока без тройного акселя – его Алена пообещала исполнить в произвольной программе, а пока ограничилась двойным. Фигуристка не обошлась без помарок: она допустила степ-аут на каскаде тройной флип-тройной тулуп.

Ошибка не помешала Косторной выиграть короткую программу у Трусовой, хотя контент Александры был более дорогим. Алена получила 78,15 балла – все четвертые уровни и бонус за вращение. Именно один бонусный балл позволил ей расположиться на промежуточном первом месте. Если бы девушек судили без этого правила, присущего национальным российским турнирам, победила бы Саша.

Хромых, единственная представительница штаба Тутберидзе, набрала 76,89 балла и отпустила соперниц совсем недалеко. Единственной из топ-3 она чисто исполнила все элементы: двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп. Майя также выбила все максимальные уровни и бонус на вращении, но компонентами уступила более опытным соперницам.

Что будет в произвольной?

Все как в прошлом сезоне – борьба тройных акселей Косторной и четверных прыжков Трусовой. Саша намерена исполнять четыре квада, что видится авантюрой – в нынешнем сезоне она ни разу не выкатала три. Хромых владеет четверным тулупом, но на соревнованиях с ним пока не клеится.

Никаких прогнозов сделать невозможно – как говорит стереотипное выражение, все решит лед. Кстати, новую произволку Алены от Ше-Линн Бурн мы пока не видели.

Произвольная программа девушек стартует 9 ноября в 17:55 по Москве.

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