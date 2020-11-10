Фигурное катание в последнее время чаще рассматривается под призмой скандалов – к этому давно привыкли. Конфликты с переходами и переманиваниями не утихли и наверняка грянут еще, но в октябре-ноябре на первый план вышли судейские скандалы. Если к первому этапу Кубка России вопросы были еще не глобальные, то второй и третий запустили цепную реакцию.

Пора разобраться:

Фигурное катание Плющенко снял Трусовой президентский номер в Казани после опоздания на поезд 3 ЧАСА НАЗАД

по каким принципам судят в фигурном катании?

что не так в судействе?

судят действительно нечестно?

На новую судейскую систему перешли после Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года. Прежняя, где арбитры оценивали выступления фигуристов по шкале 6.0, показала себя необъективной в турнире спортивных пар: после протеста канадцев золото дали и Елене Бережной/Антону Сихарулидзе, и Жами Сале/Давиду Пелетье. Судейство в адрес Ирины Слуцкой также вызывало недоумения, и спецы ISU засели за создание новой системы.

Бережная/Сихарулидзе и Сале/Пелетье Фото: Getty Images

Ее затестили в сезоне-2002/03, а в следующем утвердили и приняли полностью. Прокаты олимпийцев в Турине судили по-новому – выставляя оценки за технику и компоненты, а болельщики недоумевали, куда делись привычные 6.0. Прошло почти 20 лет, претензии к судейству никуда не делись, но два золота действительно больше не дают, хотя в Пхёнчхане некоторые были бы рады такому исходу. «Обе золотые», – говорили про Алину Загитову и Евгению Медведеву.

Что такое новая судейская система?

Регулярно следящие за фигуркой фанаты порой знают особенности выставления оценок лучше самих судей и техспециалистов, но вкратце об этом стоит напомнить. Оценка фигуриста состоит из двух основных частей – за технику и за компоненты.

Техника

Техническая оценка складывается из основных элементов – прыжков (сольных и каскадов), вращений, дорожки шагов и хореодорожки в произвольной программе. Прыжки должны быть разными, повторы строго регламентированы. Каждому непрыжковому выставляется уровень – от первого до четвертого, и в зависимости от уровня растет базовая стоимость элемента.

Базовая стоимость может быть как повышена, так и понижена за счет коэффициента GOE. Раньше шкала варьировалась от -3 до +3, после ОИ-2018 ее расширили – от -5 до +5. Высший и низший GOE отбрасываются, остальные семь по переводятся в бонус/штраф к очкам, усредняются и округляются до двух знаков. Например, падение с прыжка в любом случае оценивается на -5, а чисто исполненный прыжок со сложным заходом, правильной центровкой и попаданием в музыку способен заслужить +5. Похожие требования предъявляются ко всем элементам.

Элементы, сделанные во второй половине, получают надбавку, но на памятном Конгрессе 2018 года правило отредактировали – Загитова исполнила все прыжки ближе к концу программы, что было признано несбалансированным. Теперь бонусы за вторую половину дают только за один прыжок в короткой программе и за три – в произвольной. Поэтому стало выгодно двигать в бонусную зону дорогостоящие каскады.

Алина Загитова Фото: Getty Images

Наконец, в протоколе можно увидеть разнообразные пометки – в случае не очень уверенного выступления он ими пестрит. Ремарка «е» ставится, если фигурист исполнил лутц или флип с неверного ребра (базовая стоимость элемента падает), «!» – если ребро было неясным. Знак «<» означает недокрут и тоже понижение базы.

Компоненты

Вторая оценка включает пять составляющих: владение коньком, связующие элементы, артистизм, композиция, интерпретация музыки и образа. За каждый компонент судьи выставляют баллы от 0 до 10 с барьером в 0,25 балла. Лучшую и худшую оценки также отбрасывают, средний балл округляется.

У женщин и пар выносится коэффициент 0,8 для короткой программы и 1,6 для произвольной. У мужчин – 1,0 и 2,0.

Судейство стало честнее?

Учитывая число судейских скандалов – вряд ли, но так будет во всех видах спорта, где итог полностью зависит от арбитров. В фигурном катании нельзя судить по голам или секундомеру – отсюда человеческий фактор, а люди часто ошибаются. Вопрос – преднамеренно или нет.

Плющенко объявляет судьям о снятии в Сочи Фото: Getty Images

Компоненты и GOE – потрясающее поле для махинаций, несмотря все четко прописанные в правилах ISU гайды для судей. Субъективизм процветает, и это не всегда строго отрицательно. Простой пример – два друга-болельщика, один из которых считает программу фигуриста шедевром, а другой зевает и ждет, когда она закончится. И кто в таком случае прав при выставлении баллов за композицию программы и интерпретацию образа?

То же самое – GOE: кто-то впечатлится заходом на прыжок, а кто-то моргнет и не увидит сложных шагов. Одному судье шаг под названием «тройки» на приземлении покажется маскировкой неудачного выезда, сидящему рядом – потрясающей хореографической задумкой. Первый поставит -1, второй уверенно нажмет на +3. Подобное случалось с тройным акселем Елизаветы Туктамышевой, а Сергею Воронову влепляли -5 не за падение, а за степ-аут, который другим прощается и не всегда выходит даже в отрицательный баланс. На этапе в Казани степ-аут Трусовой оценили в минусовой зоне, а такую же ошибку Косторной – в плюсовой.

В чем скандал сейчас?

На втором и третьем этапах Кубка России возникали вопросы по судейству короткой программы: Александру Трусову с более сложным контентом отправили под юниорку Камилу Валиеву, Елизавету Туктамышеву с тройным акселем – под Анну Щербакову с каскадом 3-2. Оба кейса мы разбирали здесь и здесь, и был сделан вывод, что Трусову и Туктамышеву судили хоть и строго, но в целом справедливо. Зато оценки чересчур завысили ученицам Этери Тутберидзе, причем на юниорских соревнованиях – тоже.

В последние пару лет в женском катании наблюдается судейская инфляция – оценки растут, при том что качество элементов едва ли серьезно шагнуло вперед. Алена Косторная за короткую программу на чемпионате России получила больше, чем промежуточный победитель у мужчин с четверным прыжком, хотя женские компоненты учитываются с меньшим коэффициентом. Прежде эти единичные случаи на национальных соревнованиях не были столь показательным, но осенью-2020 внутренние турниры вдруг стали практически единственными.

Тенденция усилилась на пресловутом Кубке России, где выросли баллы юниорок, которые имеют право выступать на внутренних взрослых стартах, но пока не могут на международных. Оценки за компоненты для юниоров негласно варьируются в коридоре 6-7 баллов, при выдающихся выступлениях ставят 8 – у Трусовой на втором победном ЮЧМ с тремя четверными в произвольной высочайшей оценкой была 8,75. Но 14-летняя Валиева на этапе в Москве получила в том числе десятки, ее ровесница Усачева без единого ультра-си – восьмерки и девятки, хотя в катании девушек не было ничего супервыдающегося – обычные хорошие прокаты. Десятки в компонентах редко видят великие Ханю и Чен, Загитова и Медведева, но Валиева получила их на первом взрослом старте, будучи в юниорском возрасте.

Юдзуру Ханю Фото: Getty Images

Для чего это сделано? Показать, что Камила – главный актив России на Олимпиаду-2022.

Оправдано ли это? Ничего противозаконного в действиях российских судей и федерации нет, но их окружение не слепое – ни болельщики, ни представители других тренерских штабов, ни чиновники ISU. Подобное наращивание баллов выглядит искусственно – и нет, это ни капли не оправдано. Довести Валиеву до Олимпиады и обеспечить ей высокие баллы при чистых прокатах можно и не столь топорно.

Другие тексты Валерии Кукалевой про фигурное катание:

Фигурное катание Трусова улучшилась у Плющенко. Но побеждать всегда будет трудно 14 ЧАСОВ НАЗАД