Российская фигуристка Александра Трусова выиграла четвертый этап Кубка России в Казани и свой второй старт при новом тренере – Евгении Плющенко.
Александра заявила четыре четверных прыжка и исполнила три – начала программу с сальхова, продолжила лутцем, а затем упала с тулупа, который всегда был очень стабильным. Четвертый квад Трусова исполнила в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Еще одно падение она допустила на каскаде тройной лутц-двойной риттбергер.
Фигуристка получила 171,21 балла и обновила собственный мировой рекорд, но он не будет засчитан, так как соревнования проводятся в национальном формате.
Алена Косторная, также перешедшая к Плющенко от Тутберидзе, заняла второе место с результатом в 148,16 балла. Спортсменка не стала прыгать заявленный тройной аксель и обошлась упрощенным контентом.
Третьей стала Майя Хромых из «Хрустального», которой поставили 135,83 балла. Хромых с падением исполнила четверной сальхов.
- Заключительный этап Кубка России пройдет в Москве 5-8 декабря.
- Тройка призеров у мужчин – Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Макар Игнатов.