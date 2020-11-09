Российская фигуристка Александра Трусова выиграла четвертый этап Кубка России в Казани и свой второй старт при новом тренере – Евгении Плющенко.

Александра заявила четыре четверных прыжка и исполнила три – начала программу с сальхова, продолжила лутцем, а затем упала с тулупа, который всегда был очень стабильным. Четвертый квад Трусова исполнила в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Еще одно падение она допустила на каскаде тройной лутц-двойной риттбергер.

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Фигуристка получила 171,21 балла и обновила собственный мировой рекорд, но он не будет засчитан, так как соревнования проводятся в национальном формате.

Алена Косторная, также перешедшая к Плющенко от Тутберидзе, заняла второе место с результатом в 148,16 балла. Спортсменка не стала прыгать заявленный тройной аксель и обошлась упрощенным контентом.

Третьей стала Майя Хромых из «Хрустального», которой поставили 135,83 балла. Хромых с падением исполнила четверной сальхов.

Заключительный этап Кубка России пройдет в Москве 5-8 декабря.

Тройка призеров у мужчин – Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Макар Игнатов.

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