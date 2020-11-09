Фигуристки-одиночницы отсоревновались на этапе Кубка России в Казани, и после четырех стартов постепенно появляются ответы на главные вопросы межсезонья. Как Александра Трусова и Алена Косторная сработаются с Евгением Плющенко – новым тренером, к которому они ушли от Этери Тутберидзе? Как выйдет из положения Этери, оставшись с одной лишь Анной Щербаковой? Остался еще один этап, московский Гран-при и чемпионат России, но делать выводы уже можно.

Трусова выиграла при Плющенко два старта – московский и казанский этапы. В первом случае ей противостояли юниорки «Хрустального» Камила Валиева и Дарья Усачева, во втором – бывшая и нынешняя одногруппница Косторная. И там и там Саша уступала в короткой программе, приземляя в степ-аут тройной аксель, и отыгрывалась в произвольной квадами.

Фигурное катание ⛸ Трусова прыгнула 3 четверных и выиграла у Косторной этап Кубка России 4 ЧАСА НАЗАД

В Москве Александра пошла на три четверных и уронила один – лутц. В Казани заявила четыре: наконец исполнила лутц, сделала проблемный для себя сальхов, скрутила тулуп в каскаде, но обидно упала с сольного. Обычно тулуп был стабильным и не подводил фигуристку.

Под руководством Плющенко Трусова активно работает над качеством непрыжковых элементов и повышением компонентов. Саша отдельно занимается скольжением, а лиричная «Апасионата» в короткой раскрывает ее с новой стороны. В Казани фигуристка наконец выбила все четвертые уровни на вращениях и дорожке шагов. В произвольной ей включают нарезку «Ромео и Джульетты», и Трусова после каждого старта подчеркивает, что воплощает не образ главной героини, а Судьбу. В погоне за квадами уровни слетели на третьи, но мурашки при просмотре программы никуда не делись – так было в прошлом году с «Игрой престолов», так осталось и сейчас.

Трусова всех вынесет?

Сашиным фанатам рано заниматься шапкозакидательством и праздновать будущие победы – ей будет реально сложно. Осенью 2019-го она тоже выжигала первые старты и даже выкатала четыре четверных на коммерческом Japan Open, но потом трижды подряд проиграла Косторной и Щербаковой в финале Гран-при, на чемпионате России и Европы. В этот раз встреча всех троих и воссоединение ТЩК состоится даже раньше – 20-22 ноября на этапе Гран-при в Москве.

Алена Косторная Фото: Getty Images

Трусова выиграет, если чисто прыгнет тройной аксель в короткой и четыре четверных в произвольной, но пока ей это не удалось. Стабилизировали лутц и сальхов – не получился тулуп, да и риттбергерный каскад пока покинул фигуристку. При помарках Александры и безупречных Анне и Алене судьи предпочтут не Трусову. Даже юниорка Валиева, которая выступит на чемпионате России, уже получила солидную подушку из GOE и компонентов.

Арбитры ясно дают понять, что Саше нельзя ошибаться – с помаркой на трикселе она проиграла короткую программу Косторной, которая сделала двойной аксель, допустила степ-аут на другом прыжке и напортачила на вращении. Очного противостояния со Щербаковой пока не было, но заочно Анна получила больше с каскадом 3-2 (!) на две ноги. К тому же, Трусовой стали ставить неясное ребро на флипе, которое тактично не замечали при Этери.

Отвечая на первоначальные вопросы: обеим фигуристкам явно нравится работать с Плющенко, а Алену продолжают оценивать очень хорошо. Покинутую Тутберидзе успешно страхуют Щербакова и Валиева, которых тоже не обижают оценками.

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