Российская фигуристка Александра Трусова и ее тренер Евгений Плющенко опоздали на поезд в Казани и не смогли вернуться в Москву после этапа Кубка России.
«Спорт-Экспресс» сообщил, что поезд отходил в 21:55, но спортсменка и тренер перепутали вокзалы. Им пришлось вернуться в отель и остаться на ночлег в Казани.
«Мы опоздали на поезд. Одна компания, которая должна нас была довезти до правильного вокзала, не смогла это сделать. После мы бежали с Сашей и ее мамой, пытались доехать вовремя на нужный вокзал, но не успели. Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой. А она – королева четверных, королева фигурного катания! Думаю, это будет приятным бонусом за ее феноменальное катание на этапе в Казани, за ее работу», – рассказал Плющенко в комментарии «Р-Спорт».
- Трусова выиграла этап Кубка России в Казани, чисто исполнив три четверных прыжка.
- Второй стала Алена Косторная – еще одна ученица Плющенко.