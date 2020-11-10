Ушел из жизни знаменитый советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин, муж Тамары Москвиной. Федерация фигурного катания России сообщает, что 91-летний мужчина скончался в результате тяжелой болезни.

«До последнего времени Игорь Борисович был полностью погружен в фигурное катание, жил своей работой, постоянно приезжал на каток, помогал и консультировал спортсменов, тренеров, в дуэте с Тамарой Николаевной Москвиной занимался с ее учениками.

Фигурное катание В фигурке судят нечестно? Что такое инфляция? Ответы на главные вопросы 4 ЧАСА НАЗАД

Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича! Светлая память об Игоре Борисовиче Москвине останется в сердцах его учеников, коллег, всех людей, преданных фигурному катанию», – говорится в заявлении ФФККР.

Москвин привел к олимпийскому золоту Инсбрука-1964 и Гренболя-1968 Людмилу Белоусову и Олега Протопопова.

Также Игорь Борисович тренировал пару Тамара Москвина/Алексей Мишин, которые также занялись тренерской деятельностью и воспитали олимпийских чемпионов.

Фигурное катание Плющенко снял Трусовой президентский номер в Казани после опоздания на поезд 6 ЧАСОВ НАЗАД