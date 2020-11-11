Стало известно, какой гонорар получили участники и ведущие ледового шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Данные публикует Sports.ru, ссылаясь на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заработала 357 504 рубля за два выступления, столько же перевели на счет испанского чемпиона мира и Европы Хавьера Фернандеса.

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Щедрее, чем фигуристам-одиночникам, заплатили журналисту Дмитрию Губерниеву, который был ведущим шоу. Он обогатился на 388 800 рублей.

Шоу «Влюбленные в фигурное катание» прошло 7 ноября в Москве на арене ЦСКА.

18-летняя Загитова исполнила номера под Outro и «Нотр-Дам де Пари».

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