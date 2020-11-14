Трусова, Щербакова, Косторная, Валиева, Туктамышева, Акатьева – список можно продолжать дальше, и это доказывает, что в России целая россыпь сильных фигуристок, которые претендуют на победу на любых соревнованиях и изучают сложные прыжки. У каждой есть поклонники и фан-клубы, но ни одну нельзя назвать иконой в сравнении с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Именно новости о медалистках последней Олимпиады подаются с пометкой «молния», именно они интересуют не только персональных болельщиков, а весь фигурнокатательный мир.

Осенью 2020 года Загитова и Медведева впервые за долгое время оказались в одинаковых позициях – обе не вышли ни на один старт нового сезона. С Алиной это просматривалось и раньше, несмотря на изначальную заявку на контрольные прокаты – она объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019-го. Евгения же твердо намеревалась соревноваться, но все изменилось: невыразительное выступление на прокатах из-за травмы спины, возвращение от Орсера к Тутберидзе из-за закрытых границ, снятие с двух этапов Кубка России из-за той же травмы, госпитализация, реабилитация и отсутствие каких-либо гарантий – хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз намекнул, что Женя не выступит и на Гран-при России 21-22 ноября.

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Алина Загитова, Евгения Медведева и Этери Тутберидзе Фото: Getty Images

Уже два с половиной года фанаты и журналисты постоянно сталкивают девушек в интернет-боях и материалах – хорошо, что не вживую. Сейчас у них одинаковый соревновательный статус, но сравнивать Женю и Алину нельзя: каждая выбрала свой путь после Олимпиады-2018.

Их судьбы развивались в какой-то мере спиралеобразно, потому что в конце олимпийского сезона именно Загитова была той, что про спорт, а не про медийность, спонсорские контракты и работу на телевидении. Она съездила на чемпионат мира, хотя обычно олимпийская чемпионка завершает сезон и предпочитает наслаждаться плодами победы. Алина провалила турнир, но намеревалась работать, работать и еще раз работать. Медведева в это время мелькала в рекламе (бренды явно ставили на ее олимпийскую победу, записав ролики заранее) и вела детский «Ледниковый период», на японских шоу договорилась с Брайаном Орсером, а в новогоднюю ночь 2019 года появилась в телеэфире, подготовив совместный номер с певцом Кристианом Костовым.

Спустя два с половиной года история закольцевалась: Загитова – ведущая «Ледникового периода» (только взрослого) с крутыми контрактами, Медведева – спортсменка до мозга костей, стремящаяся продлить карьеру. Так кто популярнее сейчас, в ноябре 2020 года? Зависит от того, чьими глазами смотреть.

Евгения Медведева Фото: Getty Images

Пик популярности Медведевой за пределами соревновательного фигурного катания пришелся на 2018-й, а Загитова собирает сливки сейчас. Каждую субботу осени с 17:30 до 21:00 Алина появляется в эфире Первого канала – в самый настоящий прайм-тайм. Потенциальные зрители уже не уезжают на дачи и пикники, а кнопка Первого за семейным ужином в выходной – среднестатистический выбор в России. Загитову знают те, кто не различает тулуп и аксель и не разберет, сколько оборотов скрутил фигурист – но те, кто в незапамятные времена смотрел шоу «Роман с Бузовой», ждут новый фильм с актером Евгением Прониным или отслеживал скандал с Региной Тодоренко. Загитова стоит на одной ступени со звездами шоубиза, и это не преувеличение.

Загитова-ведущая – большой инфоповод осени. После первого выпуска «Ледникового периода» каждое уважающее себя спортивное медиа выпустило рекап на увиденное и оценило работу Алины. Без вопроса о навыках Загитовой в журналистике не обходится почти ни одно интервью с фигуристом или человеком, близким к фигурному катанию, а образ и платье олимпийской чемпионки для очередного эпизода – повод для взрыва новостных лент. Даже главный стилист «Ледникового периода» Александр Шевчук дал полноценное интервью на тему внешнего вида Загитовой в проекте, и ему пришлось оправдываться из-за критики телезрителей.

Первый канал не покажет в прямом эфире произвольную программу одиночниц на Гран-при России, где пока анонсируется выступление Медведевой. И совершенно точно там ожидается первое в сезоне очное противостояние Трусовой, Щербаковой и Косторной, четверные прыжки и тройные аксели. Но полюбоваться этим можно будет на сайте телеканала или на ютьюбе, а по телевизору, конечно же, протранслируют «Ледниковый период» с Загитовой. И с точки зрения рейтинга боссы Первого правы: пять первых выпусков шоу в среднем посмотрели 2,316 миллиона человек старше четырех лет. Женскую произволку на этапе Кубка России в Москве включили 2,066 миллиона человека, в Сочи – 1,364 миллиона. С другой стороны, этап Гран-при как единственное в первой половине сезона международное соревнование с участием русских фигуристок – более громкая вывеска, чем национальный Кубок.

На этом контрасте общенациональная популярность Евгении Медведевой сошла на нет. Проекты с ее участием более локальны: она подняла флаг на юбилее «Самбо-70», во второй половине ноября поучаствует в онлайн-фестивале японской культуры. Евгения больше занята восстановлением и перезапуском карьеры после возвращения к Тутберидзе. Медведеву интересует спортивная судьба, и за ее нелегким путем тоже с интересом следят: но не целевая аудитория центральных каналов, а более скромная – любителей фигурного катания.

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе Фото: Getty Images

Женю можно не любить, но не уважать за спортивный характер и целеустремленность невозможно – это наверняка поняли даже те, кто на Олимпиаде болел за Алину. Медведева рискнула дважды – не каждая девушка в 18 лет осмелится на переезд из России в Канаду и полную смену тренировочного подхода. Возвращение к Тутберидзе почти в 21 – тоже авантюра: как из-за ориентированности тренерского штаба на более юных фигуристок, так и из-за информационного фона, ведь Женя и Этери расстались отнюдь не на добром слове.

Загитова и Медведева выбрали то, что интересует их сейчас, и ни одна не заслуживает порицания. Девушки пошли разными путями и их не стоит сравнивать. Лучше с интересом следить за обеими и желать каждой удачи: Алине – овладеть новой профессией, Евгении – завоевать новые медали под руководством старого тренера.

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