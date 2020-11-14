Российская фигуристка Серафима Саханович, которая представляла и группу Этери Тутберидзе, и группу Евгения Плющенко, рассказала, с кем из тренеров ей больше понравилось работать.

«С кем лучше работать из тренеров – Этери Георгиевна или Евгений Викторович?» – спросил подписчик в инстаграме.

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20-летняя Саханович в ответ опубликовала фото Тутберидзе и подмигивающий эмодзи.

  • Фигуристка занималась под руководством Тутберидзе год с весны 2014 года.
  • Она начала работу с Плющенко в сентябре 2017 года и ушла к Ангелине Туренко после завершения сезона.

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