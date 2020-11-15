Когда нам ее назначили, это было 15 тысяч рублей, но тогда был совсем другой курс доллара. Тогда это были очень большие деньги. Помню, когда мне сообщили об этом, мы были в туре во Франции. И я вхожу в автобус, и мне кто-то по телефону что ли говорит. Я, не задумываясь о том, что все артисты слушают, говорю: «О, так я теперь работать не буду!» Она растет, с инфляцией она доросла уже до 60 тысяч рублей. Если сложить обычную пенсию и президентскую, то это тысяч 85-90. Но у меня так много забот, мне этого не хватает.