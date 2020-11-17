«На карантине получил новый Porsche, очень красивый. Больше 700 лошадиных сил. Поздравьте, чего вы. Поздравьте меня с такой красоткой. Просто надо работать. Не бездельничать, не лежать на диване. Не бухать, как диванные критики. Следить за собой и заниматься спортом. И все у вас будет», – так Евгений Плющенко хвастался новой машиной в мае 2020-го, когда из-за локдауна умирал малый и средний бизнес в России.

В 2018 году Forbes опубликовал рейтинг самых успешных знаменитостей РФ. В нем Евгений шел на 21-м месте с годовым доходом в 5 миллионов долларов и обгонял Хабиба Нурмагомедова (43-е место, 1,7 млн), Артема Дзюбу (33-е, 3,6 млн), Татьяну Навку (28-е, 3,4 млн). Из русских спортсменов больше зарабатывали только мировые селебрити на пике популярности, которые давно вышли за рамки своего спорта: Мария Шарапова (20, 5,5 млн), Алекс Овечкин (1, 14,5) и Евгений Малкин (8, 9,5 млн).

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Солидный доход Евгения Плющенко складывается из нескольких источников: ледовые шоу, школа фигурного катания, реклама в медиа и соцсетях. При этом у Евгения есть чит-код: жена-продюсер Яна Рудковская выжимает максимум профита из каждого источника.

Ледовые шоу за последние 10 лет превратились в один из самых дорогих и прибыльных бизнесов в России. После победы на Олимпиаде-2006 Плющенко выступал в американских ледовых шоу. Изучив этот бизнес, Евгений при помощи Рудковской занялся тем же в России. Партнером пары выступил питерский предприниматель Евгений Финкельштейн, владеющий концертным агентством PMI. Вместе они создали ООО «Планета Плюс», 50% которой принадлежит Финкельштейну, а вторая половина – Плющенко и Рудковской.

По данным «Фонтанки», в 2017-м компания принесла прибыль в 10,1 млн рублей, а общий доход составил 18,2 млн. Через год выручка скакнула в 7,5 раз: шоу заработало 137,6 млн рублей. Но из-за затрат на организацию и контракты звезды ушли в убыток на 9,7 мульта. Сейчас самый дешевый билет на шоу Плющенко стоит 800 рублей. Из-за жесткой конкуренции с Ильей Авербухом и Татьяной Навкой, у которых есть прямые связи с главными медиаменеджерами страны, Плющенко продолжает выступать в зарубежных шоу.

В 2016-м Илья Авербух на лекции бизнес-клуба Sport Connect рассказывал, что в начале нулевых платил фигуристам по 2-3 тысячи долларов за выступление в шоу, а Плющенко получал 8 тысяч баксов. В Японии и Швейцарии звезды фигурки – полубоги. «Там выход мировой звезды – это отдельная тема. Звезда может попросить и 10 тысяч долларов, и 20 – и будет услышана», – объясняла тренер Ольга Григорьева. По данным Forbes, в год Плющенко участвует в 120 шоу в России и мире.

Евгений Плющенко Фото: Getty Images

Второй источник дохода – школа фигуристов. В 2017 году Евгений открыл академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». Прайс для студентов суровый: программы стоят 150, 90 и 60 тысяч рублей в месяц. Самая дорогая программа включает 12 тренировок на льду, три часа хореографии и два часа общей физической подготовки в неделю. За ту же программу в школе Ирины Слуцкой просят 6,5 тысяч рублей в месяц. Персональные тренировки с Плющенко стоят 60 тысяч рублей в час.

При этом в июне 2020-го Евгений рассказал о космических убытках академии в 12 млн рублей. «Это безумные деньги, которые сейчас трачу ежемесячно. Мне этот бизнес, как многие скажут, не приносит никаких доходов. Правда, я могу себе это позволить», – сказал Плющенко.

Фигурист не покидает медиапространство, и это притягивает рекламодателей. Все началось с рекламы Chupa Chups и эпичной фразы «Что сосут чемпионы». Далее Евгений сотрудничал с брендами Dilmah, Oriflame, Mercedes, R.O.C.S., «Викс».

Плющенко в инстаграме похвастался новым Porsche Taycan Turbo S за 13 миллионов рублей. «25 минут от сети – 500 километров может проехать. 2,6 до «сотни». Больше 700 лошадиных сил. Какая красотка. Пулемет», – хвалился Евгений. Позже он вместе с Рудковской станцевал перед парой других Porsche, и Яна выложила это в инстаграм. Вульгарное поведение пары вызвало злость юзеров, сидящих без работы и денег в локдауне.

«Вчера кого-то удивили наши машины? Тогда давайте по порядку! Белая – моей жены, черная – моя. Мы являемся друзьями (амбассадорами) бренда Porsche! Все, что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу с сыном в России и за рубежом», – оправдывался Плющенко.

Кстати, Рудковская – один из самых успешных инфлюенсеров в России. Яна на девятом месте по заработку в инстаграме с годовым доходом в 560 тысяч долларов (42,8 млн рублей). Вместе с мужем и сыном бизнес-леди выложила в инстаграме рекламу, которая стала одной из самых обсуждаемых в 2020-м. Семья Плющенко прорекламировала поправки в Конституцию. По словам блогера Кати Конасовой, за похожую рекламу поправок ей предлагали миллион рублей. Айза Анохина рассказала, что за пиар власти получила 400 тысяч рублей.

Кроме шоу, школы и рекламы Плющенко не боится влезать в рискованный бизнес. Например, в 2018-м Евгений открыл на Мальдивах первый каток. Удостоенный сертификата Green Globe эко-каток пригоден для всех климатических условий и не требует электроэнергии и воды. Каток на 87 квадратных метров называется Ice Ice Maybe подходит и для катания, и для игры в хоккей. Стоимость первого посещения катка составляет 75 долларов (5700 рублей) за два часа.

Хорошо зарабатывает и семилетний сын Евгения и Яны Саша. В сентябре 2020-го Рудковская рассказала о сумасшедших доходах ребенка: «У Гномыча есть свой счет. Все деньги, которые он зарабатывает, идут на его счет. С него оплачиваются няни, водитель, охранник. Все его рекламные контракты оформлены на меня. У него четыре спонсора. Сейчас он снялся в мировой рекламе. Его годовой доход – 12 миллионов. Это без рекламы в инстаграме. Он знает, что зарабатывает». Кроме контрактов с магазином игрушек Toy.ru и зубной пастой R.O.C.S. мальчик участвует в ледовых шоу отца. С трех лет он играет роли в постановках и ездит с ним в туры по всему миру.

Евгений Плющенко делает шоу не только из фигурного катания, но и из семейной жизни и даже политической позиции. Это приносит ему сумасшедший доход, место в списках Forbes и лютый хейт.

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