Немецкая фигуристка украинского происхождения Алена Савченко не исключает перехода в одиночное катание. Победительница ОИ-2018 уверена, что еще может удивлять людей.

«Если перейду в одиночное катание, то, конечно, запрыгаю тройной аксель и четверной тулуп. Смотря на женское фигурное катание в Германии, можно и попробовать. Сейчас главное – дождаться окончания карантина, а там посмотрим. Возможно, я еще всех удивлю.

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Я бы не отказалась от второй золотой олимпийской медали. И с удовольствием попробовала бы себя в одиночном катании», – сказал Савченко «Чемпионату».

Алена выиграла ОИ-2018 и ЧМ-2018 в паре с Бруно Массо.

С 2004-го по 2014-й Савченко выступала в парном катании с Робином Шолковы: вместе они выиграли бронзовые медали ОИ-2010 и ОИ-2014. А еще стали пятикратными чемпионами мира и четырехкратными чемпионами Европы.

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