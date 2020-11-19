Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева 19 ноября празднует день рождения – в 2020-м ей исполняется 21 год. Женя – одна из самых обсуждаемых и любимых фигуристок не только в России, но и во всем мире. Ее жизнь – не только фигурное катание: она круто рисует и учится играть на укулеле.

Сначала Евгения иногда показывала рисунки в главном инстаграм-аккаунте, но после восторженных отзывов подписчиков завела отдельную учетную запись. «Я спортсменка, а не художница. У меня нет специального стиля в рисовании. На этой странице нет демократии. Слово против – бан», – такие суровые слова встречают всех заходящих.

Фигурное катание ⛸️ Медведева снялась с этапа Гран-при в Москве 16/11/2020 В 12:17

Медведева рисует коллег из фигурного катания – уже есть изображения французских танцоров Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, японок Мао Асады и Сатоко Мияхары, американки Мэрайи Белл и чемпиона мира Нэтана Чена.

«Вау, потрясающе! Спасибо!» – отреагировал Чен.

Однажды Женя выложила набросок портрета, и болельщикам показалось, что она рисует Алину Загитову, но это оказалась американская актриса Зендая. Еще Медведева нарисовала Одри Хэпберн, Билли Айлиш, Ариану Гранде, своего друга Кристиана Костова и k-pop группу EXO.

Над одной из работ фигуристка трудилась три месяца – это копия картины японской художницы Харуе Мориты.

В сентябре 2020 года Евгения вернулась к Этери Тутберидзе и сосредоточилась на лечении спины. Она не проводит время зря и учится играть на укулеле – и уже исполнила тему из аниме «Бездомный бог».

Евгения не выступит на этапе Гран-при в Москве 20-22 ноября.

Возможно, она выйдет на лед пятого этапа Кубка России 5-8 декабря.

Фигурное катание Хватит сталкивать Загитову и Медведеву. Каждая выбрала свой путь 14/11/2020 В 11:00