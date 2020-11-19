20-21 ноября на льду московского «Мегаспорта» состоится этап Гран-при, где выступят лучшие фигуристы России. В сезоне-2020/21 формат серии непривычен – она проходит в национальном формате, а финала не будет. Уже состоялись американский и китайский этапы, но французский и канадский были отменены из-за коронавируса.

Поэтому в Rostelecom Cup участвуют, в основном, российские фигуристы с небольшим вкраплением иностранцев, которые тренируются в России или странах СНГ. Например, на лед выйдет грузинский ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, у девушек – представляющая Азербайджан Екатерина Рябова из группы Евгения Плющенко и грузинка Арина Урушадзе из ЦСКА.

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Несмотря на то, что турнир проходит под эгидой ISU, на нем вряд ли будут учитываться лучшие результаты сезона, технические минимумы для отбора на крупные старты или первые исполнения прыжков (например, исполнение четверного риттбергера не даст Александре Трусовой право в очередной раз войти в историю). Судьи в одиночке и в танцах – российские, только в бригаду спортивных пар техконтролером просочился Жерон Принс из Нидерландов – тот самый рефери, который в прошлом сезоне строго отсудил российских фигуристок.

Основные интриги

Риттбергер Трусовой – а вдруг?

Сможет ли Саша наконец чисто исполнить тройной аксель?

Сколько четверных она сделает в произвольной программе? Заявила три, но заявки – формальность, а не документ.

Вернула ли триксель Косторная?

Пойдет ли Туктамышева на четверной тулуп, который недавно показала на тренировке?

Будут ли судьи поддерживать Щербакову – единственную ученицу Тутберидзе?

Русские участники

Женское одиночное: Елизавета Нугуманова, Анастасия Гулякова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Мужское одиночное: Евгений Семененко, Илья Яблоков, Артем Ковалев, Роман Савосин, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев.

Спортивные пары: Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Getty Images

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Расписание и трансляции

Права на показ московского этапа принадлежат Первому каналу. Все выступления можно посмотреть на сайте телеканала, по телевизору покажут сильнейшие разминки в короткой программе женщин и произвольной мужчин.

20 ноября (пятница)

Мужчины, короткая программа – 13:30

Танцы на льду, ритм-танец – 15:30

Пары, короткая программа – 18:00

Женщины, короткая программа – 19:20

Алена Косторная Фото: Getty Images

21 ноября (суббота)

Мужчины, произвольная программа – 13:30

Танцы на льду, произвольный танец – 15:40

Пары, произвольная программа – 17:30

Женщины, произвольная программа – 19:10

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