Немецкий дизайнер одежды Филипп Плейн рассказал об отношениях с музыкальным продюсером Яной Рудковской – женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее женщина рассказывала, что Плейн ухаживал за ней в 2008 году, когда она временно рассталась с Плющенко.

«Был ли у меня роман с ней? Я не знаю, как лучше ответить на этот вопрос. Яна – красивая женщина, очень сильная и очень влиятельная женщина. Вот я ее встретил и хорошо узнал. Конечно, можно сказать, что у нас были какие-то там взаимоотношения, но я бы сформулировал так, что, скорее, мы были просто друзьями.

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Однозначно это была дружба, потому что ей была нужна поддержка в очень сложный период ее жизни. Она разводилась тогда с мужем (бизнесменом Виктором Батуриным – Eurosport). Вы должны понимать: судебные распри, борьба за детей, опеку над ними. Я подозреваю, что для нее это был невероятно тяжелый период и ей, конечно, были нужны друзья.

Там был очень богатый и влиятельный муж, и, чтобы противостоять ему требовались силы, нервы и авторитет. Она не сдавалась, сражалась за свои права, но для этого нужно было привлекать определенное внимание прессы. Это помогало ее делу. Иначе, возможно, она бы не выиграла», – рассказал Плейн в интервью ютьюб-каналу «А поговорить?»

У Плющенко и Рудковской двое детей – Саше семь лет, Арсений родился в октябре.

Плющенко занялся тренерством – в межсезонье-2020 в его группу перешли сборницы Александра Трусова и Алена Косторная.

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