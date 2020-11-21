Американский спортивный журналист Филипп Херш, известный по работе на Олимпийских играх и других международных соревнованиях, опубликовал в твиттере жалобу на условия проведения этапа Гран-при в Москве.

«Как оказалось, Россия пренебрегает как рекомендациями ISU по фигурному катанию, так и общими правилам ISU для соревнований, разрешая обниматься и целоваться тренерам и спортсменам, сидящим в Kiss and Cry зоне без масок», – написал он, добавив, что обязательно спросит с ISU за подобную халатность.