Американский журналист Филипп Херш прокомментировал выступление российских фигуристок Алены Косторной и Александры Трусовой на Rostelecom Cup. В межсезонье обе перешли от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и на московском этапе Гран-при проиграли ученицам Алексея Мишина.
«Посмотрел произвольную программу женщин на Гран-при в Москве. Кажется, я слышу, как смеется Этери. Но, конечно, у команды Тутберидзе есть дела поважнее, чем смеяться над неудачным выступлением Трусовой и Косторной», – написал Херш.
Гран-при России
Трусова не знает, как объяснить 4 падения на московском Гран-при
- Косторная заняла второе место, из-за нескольких недокрутов уступив победу Елизавете Туктамышевой.
- Трусова четыре раза упала и впервые во взрослой карьере не попала на пьедестал – третье место заняла Анастасия Гулякова.
Гран-при России
🔥 Туктамышева выиграла Гран-при в Москве, Трусова не попала в топ-3
Гран-при России
Болезнь Щербаковой не помешала Тутберидзе выиграть. Но интрига убита