Американский журналист Филипп Херш прокомментировал выступление российских фигуристок Алены Косторной и Александры Трусовой на Rostelecom Cup. В межсезонье обе перешли от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и на московском этапе Гран-при проиграли ученицам Алексея Мишина.

«Посмотрел произвольную программу женщин на Гран-при в Москве. Кажется, я слышу, как смеется Этери. Но, конечно, у команды Тутберидзе есть дела поважнее, чем смеяться над неудачным выступлением Трусовой и Косторной», – написал Херш.