Тренер по фигурному катанию Александр Жулин дал совет олимпийской чемпионке Алине Загитовой для возвращения на соревновательный лед. 22 ноября она выступила на гала-шоу Гран-при России с показательными номерами.

«Алина – это Алина, олимпийская чемпионка. Каждый раз, когда она выходит на лед, это всегда праздник. Замечательная фигуристка со сложившимся стилем. Смотреть на нее одно удовольствие. Но соревнования – другая история, и к ним надо готовиться по-другому. Поэтому их не стоит сравнивать с показательными выступлениями. А то, что она включила в программу тройной лутц, ничего удивительного. Разбуди ее ночью, она его прыгнет.

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Когда мы увидим, что она начала выполнять тройной аксель и четверные прыжки, тогда можно будет говорить о возвращении. Загитова не та спортсменка, которая будет довольствоваться шестыми местами. Если говорить о спортивной составляющей, то, естественно, ей нужно отказываться от всех «Ледниковых периодов» и начинать пахать. Но мне кажется, что Загитова сейчас себя очень комфортно чувствует», – цитирует Жулина RT.

18-летняя Загитова выступила с двумя номерами на показательных выступлениях.

Она объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Сейчас Алина ведет «Ледниковый период» совместно с Алексеем Ягудиным.

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