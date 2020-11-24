Продюсер и мама Гном Гномыча Яна Рудковская добилась возбуждения уголовного дела против авторов телеграм-канала, который летом 2020 года написал о болезни (синдроме Аспергера) у ее сына.

20 ноября возбудили уголовное дело (по 128.1 УК РФ) против «лиц, опубликовавших статью с заведомо ложной информацией», – сообщает телеграм-канал Mash.

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«Нас ждет расследование, которое позволит найти виновника и восторжествовать справедливости», – прокомментировал возбуждение дела адвокат семьи Плющенко и Рудковской Александр Добровинский.

  • В сентябре Гном Гномыч выиграл турнир в школе, где работает Этери Тутберидзе.
  • Саша был самым младшим из участников.

(Фото: инстаграм Гном Гномыча)

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