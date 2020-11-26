Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова посмеялась над своей неудачной фотографией.

18-летняя фигуристка выложила совместное фото с Алексеем Ягудиным, сделанное во время съемок проекта «Ледниковый период». «Мое лицо многогранно», – подписала публикацию Алина, таким образом посмеявшись над забавным выражением лица.

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  • Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не выступала на соревнованиях.
  • Она участвует в ледовых шоу – например, откатала два номера на показательных выступлениях Rostelecom Cup.

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